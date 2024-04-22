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Наумов: «Попав в хорошие руки, Пиняев запросто может вырасти в звезду европейского уровня»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» слухи об интересе европейских клубов к полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву.

«В таком возрасте куда-то уйти непросто. С другой стороны, пока молодой, нужно дерзать. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Нужно попасть в свою команду, а это все очень сложно. В Англии футбол силовой. Там больше любят длинноногих футболистов. Для молодого игрока очень тяжело будет играть в такой силовой футбол. Пиняев там проходил стажировку, и, наверное, он знает, на что идет. Попробовать стоит. Он может заиграть. У него скорость есть, дриблинг хороший, удары с обеих ног есть, он видит поле. Попав в хорошие руки, он запросто может вырасти в звезду европейского уровня», — сказал Наумов «СЭ».

В текущем сезоне Пиняев провел 32 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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