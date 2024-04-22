Титов — о Карпине в «Спартаке»: «Оставьте его в покое! Он тренер «Ростова»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что журналистам нужно перестать сватать Валерия Карпина на пост главного тренера красно-белых.

— Карпин вчера обнулил свои шансы летом возглавить «Спартак»?

— Слушайте, Карпин — главный тренер «Ростова»! И обсуждать здесь вообще нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает. Тем более у него и так голова закипает, так как он еще и сборную тренирует.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

Карпин с 2008 по 2012 год занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009—2012, 2012—2014 годах он также работал главным тренером красно-белых.