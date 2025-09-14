«Балтика» — «Зенит»: Глушенков и Лусиано сыграют с первых минут, Жерсон и Вендел не попали в заявку
Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и «Крыльями Советов» в 8-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 17.00 по московскому времени.
«Балтика»: Бориско, Бевеев, Варатынов, Андраде, Филин, Саусь, Илья Петров, Титков, Пряхин, Максим Петров, Хиль.
Запасные: Любаков, Луна, Беликов, Обонин, Чивич, Мохаммад, Ковалев, Ковач, Манелов, Йенне, Никитин, Оффор.
«Зенит»: Денис Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Густаво Мантуан, Барриос, Мостовой, Глушенков, Педро, Кассьерра, Лусиано.
Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Арсен Адамов, Эракович, Алип, Вега, Луис Энрике, Михайлов, Ерохин, Соболев, Шилов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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3
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
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|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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