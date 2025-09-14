«Крылья Советов» — «Сочи»: Игнатенко удвоил преимущество самарцев

«Крылья Советов» забили второй мяч в матче против «Сочи» в 8-м туре РПЛ — 2:0.

На 85-й минуте забил 19-летний Владимир Игнатенко.