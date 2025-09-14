«Крылья Советов» — «Сочи»: гол Бабкина отменили из-за офсайда

Гол «Крыльев Советов» отменили в матче против «Сочи» в 8-м туре РПЛ.

НА 62-й минуте при счете 0:0 отличился полузащитник самарцев Сергей Бабкин. После вмешательства ВАР гол был отменен из-за офсайда форварда «Крыльев» Амара Рахмановича.