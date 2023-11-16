«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью Шперлинга
«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Корнея Шперлинга.
«СЭ» 16 ноября сообщил о смерти Шперлинга. Ему было 76 лет.
«В Калининграде Корней Андреевич проработал до 1999 года. Его имя навсегда списано в историю Калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память и спасибо за все!» — сказано в сообщении клуба.
Корней Шперлинг был президентом «Балтики» с 1992 по 1999 год. Также он работал в «Иртыше», «Уралмаше», «Волгаре», ставропольском и брянском «Динамо».
Источник: ФК «Балтика»
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|3
|30-14
|30
|
3
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|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
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|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
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|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
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|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
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|15
|6
|3
|6
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|21
|
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|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
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|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
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|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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