«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью Шперлинга

«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Корнея Шперлинга.

«СЭ» 16 ноября сообщил о смерти Шперлинга. Ему было 76 лет.

«В Калининграде Корней Андреевич проработал до 1999 года. Его имя навсегда списано в историю Калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память и спасибо за все!» — сказано в сообщении клуба.

Корней Шперлинг был президентом «Балтики» с 1992 по 1999 год. Также он работал в «Иртыше», «Уралмаше», «Волгаре», ставропольском и брянском «Динамо».