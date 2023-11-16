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«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью Шперлинга

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Корнея Шперлинга.

«СЭ» 16 ноября сообщил о смерти Шперлинга. Ему было 76 лет.

«В Калининграде Корней Андреевич проработал до 1999 года. Его имя навсегда списано в историю Калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память и спасибо за все!» — сказано в сообщении клуба.

Корней Шперлинг был президентом «Балтики» с 1992 по 1999 год. Также он работал в «Иртыше», «Уралмаше», «Волгаре», ставропольском и брянском «Динамо».

Источник: ФК «Балтика»
Футбол
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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