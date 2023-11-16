Умер бывший президент «Балтики» Корней Шперлинг

В Калининграде в возрасте 76 лет скончался бывший президент и один из основателей футбольного клуба «Балтика» Корней Шперлинг, сообщает обозреватель «СЭ» Юрий Голышак.

— Сегодня ночью в первом часу в реанимации Корней умер, — рассказала сестра Шперлинга Ольга Андреевна. — 30 октября был ишемический инсульт. Отказал желудок, кишечник, мочевой и прочее, было очень низкое давление. Увезли на «Скорой». 7 ноября выписали лежачего. Выздоровление было невозможно. Похороны 18 ноября. Похороним рядом с братом.

Корней Шперлинг был президентом «Балтики» с 1992 по 1999 год. Также он работал в «Иртыше», «Уралмаше», «Волгаре», ставропольском и брянском «Динамо».

В 2020 году «СЭ» рассказывал о трагической истории Шперлинга.