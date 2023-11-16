Марцел Личка примет участие в матче «Динамо» с 2DROTS

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка примет участие в товарищеском матче против команды 2DROTS, выступающей в Медиалиге.

«Я выйду на пять минут играть впереди, чтобы не мешать», — сказал Личка на пресс-конференции, посвященной предстоящей игре.

Также в матче сыграет и главный тренер 2DROTS — бывший полузащитник ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России Дмитрий Кузнецов.

Матч «Динамо» — 2DROTS состоится в субботу, 18 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».