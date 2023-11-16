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Вратарь «Динамо» Лещук поделился ожиданиями от товарищеского матча с 2DROTS

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о медиафутболе и рассказал, чего ждет от товарищеского матча с клубом Медиалиги 2DROTS.

— Что вы думаете о медиафутболе?

— Не имею ничего против, здесь своя аудитория. Не слежу за медиафутболом, больше узнаю от ребят. Отношусь с уважением. Ребята показывают хороший уровень. Согласился бы подписать контракт с 2DROTS? У них нет столько денег.

— Смолов недавно говорил о желании создать медиакоманду. Вам бы было интересно стать президентом медиафутбольного клуба?

— У болельщиков «Динамо» есть команды «Брадцы». От них поступало предложение помочь им в финансовом плане и принимать какие-то решения в клубе. Но я отказался, потому что не хочу, чтобы что-то отвлекало от футбола.

Также Лещук обратился к футболисту 2DROTS Владиславу Ослоновскому и заявил о желании бело-голубых победить в товарищеском матче.

«Мне ребята из медиафутбола сказали, что у 2DROTS корона на голове. Очень просили обыграть», — добавил Лещук.

Матч «Динамо» — 2DROTS состоится в субботу, 18 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

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2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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