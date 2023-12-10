Гол Кривцова на 90-й минуте принес «Краснодару» победу над ЦСКА

«Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ — 1:0.

Во втором тайме между игроками команд случилась стычка после нескольких единоборств в центре поля.

Победный гол на 90-й минуте после углового забил полузащитник быков Никита Кривцов.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ. Команда Владимира Ивича обошла «Зенит» (36). ЦСКА (28) занимает восьмое место в турнирной таблице.

В первом матче после зимнего перерыва «Краснодар» дома примет «Рубин», а ЦСКА на своем поле встретится с «Оренбургом».