«Балтика» подписала защитника «Каракаса» Диего Луну

«Балтика» в официальном Telegram-канале объявила о трансфере венесуэльского защитника «Каракаса» Диего Луны.

Соглашение с 24-летним футболистом заключено сроком на 3,5 года.

Луна начал профессиональную карьеру в «Депортиво», где выступал на протяжении двух с половиной лет. Также защитник выступал за «Алькалу», «Самору», а год назад стал игроком «Каракаса». За самый титулованный футбольный клуб Венесуэлы игрок провел 32 матча, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

После 18 туров калининградская команда занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.

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