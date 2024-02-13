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Сегодня, 15:04

Смородская считает, что в упущенном чемпионстве «Локомотива» полностью виноват Кучук

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о тренере Леониде Кучуке, который возглавлял команду с июня 2013 по октябрь 2014 года.

«В чем проявлялось, что на второй сезон Кучук начал терять связь с реальностью? Во всем. Он очень сильно поругался с командой, его ненавидели все игроки. Мне звонили футболисты и прямо говорили: «Мы не поедем на базу и не будем с ним тренироваться». Над бедным Диарра он вообще издевался. Человек был мусульманином — не пил, не курил — а Кучук заставлял его рано утром приезжать на замер давления и веса. Ласс в какой-то момент психанул и просто не приехал на летние сборы. Что тоже неправильно, но сам факт. Кучук хотел уйти еще во время предсезонки — после разгрома от «Байера» в товарищеском матче. Он объявил при всей команде, что уходит. До старта чемпионата оставалось всего две недели, поэтому мне удалось уговорить его остаться. Ну а после поражения от «Аполлона» и вылета из квалификации Лиги Европы его уход был логичен. Почему его не пускали на базу, чтобы забрать вещи? Шумиха была раздута на ровном месте. Кучука спокойно бы пустили, если бы он подождал. Дело все в том, что охранник там сидел местный. Он не получал от меня никаких указаний. Просто зная про конфликт, он решил сам на всякий случай его не пускать. Я все взяла на себя, но по факту, это было не мое решение», — приводит слова Смородской Sport24.

В сезоне-2013/14 «Локомотив» занял 3-е место, а чемпионом стал ЦСКА. Вторым финишировал «Зенит».

Источник: https://sport24.ru/football/news-620531-smorodskaya-v-upushchennom-chempionstve-lokomotiva-polnostyu-vinovat-kuchuk-yego-nenavideli-vse-igroki
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Кучук
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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