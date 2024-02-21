Защитник Савицкий покинул «Рубин»

Защитник Иван Савицкий и «Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний игрок перешел в «Рубин» в июне 2021 года и сыграл за основную команду 1 матч, не отличившись голевыми действиями. В текущем сезоне россиянин выступал на правах аренды за «Родину».

«Спасибо, Иван!» — попрощалась с Савицким пресс-служба команды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 125 тысяч евро.