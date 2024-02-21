Защитник Савицкий покинул «Рубин»
Защитник Иван Савицкий и «Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
20-летний игрок перешел в «Рубин» в июне 2021 года и сыграл за основную команду 1 матч, не отличившись голевыми действиями. В текущем сезоне россиянин выступал на правах аренды за «Родину».
«Спасибо, Иван!» — попрощалась с Савицким пресс-служба команды.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 125 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcrk1958/17826
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|3
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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Зенит
|14
|
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Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
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|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
|15
|1
|5
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