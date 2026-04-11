«Балтика» — «Пари НН»: Максим Петров реализовал пенальти и вывел калининградцев вперед
«Балтика» вышла вперед в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:1. Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.
На 85-й минуте встречи пенальти реализовал полузащитник хозяев Максим Петров.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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