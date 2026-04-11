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11 апреля, 21:20

«Балтика» — «Пари НН»: Максим Петров реализовал пенальти и вывел калининградцев вперед

Сергей Ярошенко

«Балтика» вышла вперед в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:1. Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

На 85-й минуте встречи пенальти реализовал полузащитник хозяев Максим Петров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:2
Пари Нижний Новгород

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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