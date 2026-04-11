«Балтика» — «Пари НН»: Максим Петров реализовал пенальти и вывел калининградцев вперед

«Балтика» вышла вперед в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:1. Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

На 85-й минуте встречи пенальти реализовал полузащитник хозяев Максим Петров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max