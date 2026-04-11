«Балтика» — «Пари НН»: Чивич сравнял счет со штрафного

«Балтика» сравняла счет в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:1. Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

На 48-й минуте встречи защитник хозяев Элдар Чивич забил со штрафного. Для 29-летнего боснийца это дебютный гол за команду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

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