«Балтика» — «Пари НН»: Карич сравнял счет на 90+1-й минуте ударом со штрафного в девятку

Защитник «Пари НН» Свен Карич сравнял счет в матче 24-го тура РПЛ против «Балтики» — 2:2.

Футболист отличился на 90+1-й минуте — он забил ударом со штрафного в правую от себя девятку ворот калининградцев.

Гол в ворота «Балтики» стал для Карича первым в сезоне-2025/26.