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Бышовец заявил, что у «Зенита» было преимущество в матче с «Крыльями Советов»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал игру «Зенита» в матче против «Крыльев Советов» (1:1).

«Обе команды играли осмысленно. У «Зенита» было преимущество, они создали много голевых моментов. Надо отдать должное «Крыльям», которые действовали организованно и создавали плотность в обороне, было тяжело ее преодолеть. «Зениту» не хватило скорости для победы. «Зенит» и «Крылья» действовали организованно. Футболистам было тяжело показать свои индивидуальные качества по такой игре. Ничья — это приобретение для «Крыльев» и потеря для «Зенита», — сказал Бышовец «РБ Спорт».

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Балтикой», а «Крылья Советов» с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-u-zenita-by-lo-preimushhestvo-no-dlya-pobedy-im-ne-hvatilo-skorosti/
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
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 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
 - : -
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Рубин – Ахмат
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