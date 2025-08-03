«Балтика» и «Оренбург» сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 15.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 15:45. Ростех Арена (Калининград)

Игру «Балтика» — «Оренбург» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 15.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Калининградцы на старте сезона РПЛ-2025/26 сыграли в Москве вничью с «Динамо» (1:1) и победили «Спартак» (3:0). Оренбуржцы начали чемпионат России на своем поле с ничьих с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).