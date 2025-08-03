Ягудин предложил убрать из РПЛ легионеров и уравнять бюджеты команд

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости реформ в российском футболе.

«Надо быть футбольным экспертом, чтобы понимать корень проблемы. Потому что порой причина провала глубоко. Как я понимаю, а я не эксперт...Мое мнение, что убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. Это мое мнение. И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Потому что вы понимаете, что есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!» — сказал Ягудин «СЭ».

«Локомотив» после трех туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 9 очками, на второй строчке с 7 очками «Крылья Советов», замыкает тройку лидеров «Краснодар» — 6 очков.