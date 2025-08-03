Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Ягудин предложил убрать из РПЛ легионеров и уравнять бюджеты команд

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости реформ в российском футболе.

«Надо быть футбольным экспертом, чтобы понимать корень проблемы. Потому что порой причина провала глубоко. Как я понимаю, а я не эксперт...Мое мнение, что убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. Это мое мнение. И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Потому что вы понимаете, что есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!» — сказал Ягудин «СЭ».

«Локомотив» после трех туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 9 очками, на второй строчке с 7 очками «Крылья Советов», замыкает тройку лидеров «Краснодар» — 6 очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Ягудин
Читайте также
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Как Трамп готовится к выборам в конгресс. Разбор
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Что произошло за ночь 26 августа. Главное
Жителей Котовска попросили оставаться дома из-за дыма от пожара на складе WB
«Все не так страшно». Литвинов получил неприятную травму в матче с «Зенитом» — не смог сам покинуть поле
Популярное видео
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Балтика» — «Оренбург»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости