«Акрон» — «Спартак»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Акрон» и «Спартак» встретятся в 3-м туре РПЛ в воскресенье, 3 августа, на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 13.30 по московскому времени.

Игру «Акрон» — «Спартак» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 13.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча тольяттинцев и красно-белых. Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Спартак» также будут доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Акрон» на старте сезона РПЛ-2025/26 сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и победил «Сочи» (4:0). «Спартак» начал чемпионат России с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), а после этого проиграли «Балтике» (0:3).