«Балтика» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 16 августа

«Балтика» и «Локомотив» сыграют в 5-м туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

После четырех туров чемпионата России «Балтика» занимает 5-е место с 8 очками, предыдущим соперником калининградцев были «Крылья Советов» (1:1). У «Локомотива» — 12 очков и 1-я строчка, в предыдущем туре железнодорожники выиграли у «Спартака» (4:2).