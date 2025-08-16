Источник: Сперцян обсудит с Галицким свой переход в «Саутгемптон»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в субботу, 16 августа, планирует обсудить с владельцем клуба Сергеем Галицким свой переход в «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.

По данным источника, российский клуб доволен предложением по 25-летнему игроку сборной Армении. Футболист и «Краснодар» намерены расстаться на хороших условиях.

Сперцян играет за «Краснодар» с 2021 года. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 7 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.