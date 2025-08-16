Футбол
16 августа, 08:14

Источник: Сперцян обсудит с Галицким свой переход в «Саутгемптон»

Павел Лопатко
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в субботу, 16 августа, планирует обсудить с владельцем клуба Сергеем Галицким свой переход в «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.

По данным источника, российский клуб доволен предложением по 25-летнему игроку сборной Армении. Футболист и «Краснодар» намерены расстаться на хороших условиях.

Сперцян играет за «Краснодар» с 2021 года. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 7 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

  • Ратель

    В этом все всегда уверены, итог оодин - лавка.

    16.08.2025

  • Ратель

    Дичь какая-то. Как на свою карьеру наплевать надо, чтоб туда поехать. Надеюсь, глупостей не будет.

    16.08.2025

  • Князь Болтконский

    Что собирается обсудить это с Галицким он сказал сразу после матча с Динамо в кубке.И без "источника" все это знают.

    16.08.2025

  • Espa?ol

    Не туда едет! Там холодно и сидеть на лавке совсем не комфортно! Нужны Испания, Италия , Португалия или юг Франции! Вот там тепло!

    16.08.2025

  • NF

    Похоже на ошибку, если только твёрдо не уверен, что, показав вменяемую игру, пойдет на повышение...

    16.08.2025

  • zg

    Эдику респект и уважуха,он достоин уйти в хороший клуб,но причем тут "Святые"?

    16.08.2025

