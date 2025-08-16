Жоао Виктор рассказал, что общался с Рошей и Мойзесом перед переходом в ЦСКА

Защитник «Васко Да Гама» Жоао Виктор ответил на вопрос «СЭ» о переходе в ЦСКА.

— Жоао, поздравляем с прилетом в Москву, как вы себя чувствуете?

— Очень доволен предоставленной возможностью. Я уверен, что все скоро станет официально, и что это будет очень хороший сезон.

— Ты разговаривал с Виллианом Рошей, Мойзесом, например?

— Да, я разговаривал с Рошей, Мойзесом, с которым я играл в «Коринтиансе», и Алеррандро, с которым я тоже пересекался. Они очень хорошо чувствуют себя в городе, в клубе. Я уверен, что все скоро произойдет.

Ранее «СЭ», сообщал, что Жоао Виктор перейдет в ЦСКА за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.