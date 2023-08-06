«Балтика» — «Факел»: Якимов сравнял счет

«Факел» сравнял счет в матче 3-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:1.

На 14-й минуте встречи отличился полузащитник воронежского клуба Вячеслав Якимов. Для 25-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне РПЛ.