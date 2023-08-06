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Сегодня, 17:47

«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы команд

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 3-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.

Матч пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 19.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» — «Динамо»: битва в Петербурге. Онлайн трансляция матча

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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