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Сегодня, 17:04

Думбия оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что думает о работе Владимира Федотова на посту главного тренера московской команды.

— Как атмосфера на стадионе?

— Здесь все здорово. Поле в великолепном состоянии. Все, чего ни касаешься, все очень хорошо.

— Удалось ли поговорить с Владимиром Федотовым? Какие впечатления остались от его работы?

— Честно, мне в этом году удалось посмотреть всего несколько матчей. Но если тренеру удалось закончить на втором месте, то это уже о чем-то говорит.

— Есть сожаления, что не удалось много сыграть сегодня?

— Это правда. Хотел хотя бы минут двадцать.

— Почему вначале не выпускали?

— Это решает тренер.

35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сейду Думбия
ФК ЦСКА (Москва)
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