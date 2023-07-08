Думбия оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что думает о работе Владимира Федотова на посту главного тренера московской команды.
— Как атмосфера на стадионе?
— Здесь все здорово. Поле в великолепном состоянии. Все, чего ни касаешься, все очень хорошо.
— Удалось ли поговорить с Владимиром Федотовым? Какие впечатления остались от его работы?
— Честно, мне в этом году удалось посмотреть всего несколько матчей. Но если тренеру удалось закончить на втором месте, то это уже о чем-то говорит.
— Есть сожаления, что не удалось много сыграть сегодня?
— Это правда. Хотел хотя бы минут двадцать.
— Почему вначале не выпускали?
— Это решает тренер.
35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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