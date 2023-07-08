Думбия оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что думает о работе Владимира Федотова на посту главного тренера московской команды.

— Как атмосфера на стадионе?

— Здесь все здорово. Поле в великолепном состоянии. Все, чего ни касаешься, все очень хорошо.

— Удалось ли поговорить с Владимиром Федотовым? Какие впечатления остались от его работы?

— Честно, мне в этом году удалось посмотреть всего несколько матчей. Но если тренеру удалось закончить на втором месте, то это уже о чем-то говорит.

— Есть сожаления, что не удалось много сыграть сегодня?

— Это правда. Хотел хотя бы минут двадцать.

— Почему вначале не выпускали?

— Это решает тренер.