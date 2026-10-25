Защитник «Спартака» Парада — о дерби с ЦСКА: «Мы будем бороться все 90 минут, а дальше посмотрим»

Защитник «Спартака» Виктор Парада ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА.



«Я знаю, насколько важно дерби с ЦСКА. Это будет очень тяжелый матч. Нам нужно выложиться на 100 процентов, чтобы набрать три очка. Мы будем бороться все 90 минут, а дальше посмотрим», — сказал Парада «СЭ».



На данный момент ЦСКА располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Спартак» идет четвертым — 23 очка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max