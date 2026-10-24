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Рубин — Крылья Советов: счет и результат матча 12 тура РПЛ 24 октября 2026 года

«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче РПЛ

Сергей Филин
Футболисты «Крыльев Советов» в матче 12-го тура РПЛ.
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0.

Матч состоялся 24 октября на «Ак Барс Арене» в Казани.

На 71-й минуте защитник «Рубина» Игор Вуячич срезал мяч в свои ворота. На 77-й минуте «Крылья Советов» удвоили преимущество — пенальти реализовал полузащитник Амар Рахманович. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Вуячича в своей штрафной площади.

«Крылья Советов» с 17 очками занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (12 очков) находится на 10-м месте.

В 13-м туре «Рубин» 31 октября сыграет с «Факелом» в Казани. «Крылья Советов» встретятся с «Зенитом» в Самаре 2 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:2
Крылья Советов

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
9
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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