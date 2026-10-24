«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0.

Матч состоялся 24 октября на «Ак Барс Арене» в Казани.

На 71-й минуте защитник «Рубина» Игор Вуячич срезал мяч в свои ворота. На 77-й минуте «Крылья Советов» удвоили преимущество — пенальти реализовал полузащитник Амар Рахманович. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Вуячича в своей штрафной площади.

«Крылья Советов» с 17 очками занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (12 очков) находится на 10-м месте.

В 13-м туре «Рубин» 31 октября сыграет с «Факелом» в Казани. «Крылья Советов» встретятся с «Зенитом» в Самаре 2 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)

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