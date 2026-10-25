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ЦСКА проверит лучшую оборону «Спартака»: Обляков забил семь голов в РПЛ

Антон Роговский
Иван Обляков.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подходит к дерби со «Спартаком» с семью забитыми мячами в текущем чемпионате России. При этом красно-белые пропустили за 11 туров только восемь голов — меньше всех участников РПЛ.

После 11 туров Обляков находится среди трех лучших снайперов чемпионата. Больше него забили только игроки «Зенита» Максим Глушенков и Александр Соболев — девять и восемь мячей соответственно.

«Спартак» пропустил восемь голов за 11 встреч и имеет лучшую разницу мячей среди лидирующей группы — 21:8, или плюс 13. У ЦСКА 19 забитых и 12 пропущенных, разница составляет плюс семь.

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В предыдущем туре Обляков реализовал пенальти в гостевой встрече с московским «Динамо». Однако армейцы уступили со счетом 1:3, потерпев первое поражение в нынешнем чемпионате. «Спартак» в своей последней игре разгромил «Рубин» — 4:0.

Дерби пройдет 25 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.00 мск. После 11 туров красно-белые занимают третье место с 23 очками, ЦСКА идет четвертым с 22 баллами.

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Иван Обляков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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