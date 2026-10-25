ЦСКА проверит лучшую оборону «Спартака»: Обляков забил семь голов в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подходит к дерби со «Спартаком» с семью забитыми мячами в текущем чемпионате России. При этом красно-белые пропустили за 11 туров только восемь голов — меньше всех участников РПЛ.

После 11 туров Обляков находится среди трех лучших снайперов чемпионата. Больше него забили только игроки «Зенита» Максим Глушенков и Александр Соболев — девять и восемь мячей соответственно.

«Спартак» пропустил восемь голов за 11 встреч и имеет лучшую разницу мячей среди лидирующей группы — 21:8, или плюс 13. У ЦСКА 19 забитых и 12 пропущенных, разница составляет плюс семь.

В предыдущем туре Обляков реализовал пенальти в гостевой встрече с московским «Динамо». Однако армейцы уступили со счетом 1:3, потерпев первое поражение в нынешнем чемпионате. «Спартак» в своей последней игре разгромил «Рубин» — 4:0.

Дерби пройдет 25 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.00 мск. После 11 туров красно-белые занимают третье место с 23 очками, ЦСКА идет четвертым с 22 баллами.