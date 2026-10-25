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Махачкалинское «Динамо» может впервые набрать очки в РПЛ против «Зенита»

Игнат Апурин
Вадим Евсеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Махачкалинское «Динамо» 25 октября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ. Для гостей ничья или победа станет первым случаем, когда им удастся набрать очки в чемпионате России в противостоянии с петербургским клубом.

Команды провели четыре очных матча в РПЛ, и во всех победил «Зенит». Согласно статистике личных встреч, общий счет этих игр — 8:1 в пользу петербуржцев. В сезоне-2024/25 сине-бело-голубые выиграли 2:1 и 1:0, а в сезоне-2025/26 — 4:0 и 1:0.

В текущем календарном году соперники также встретились в Кубке России. 14 октября «Зенит» победил в гостях со счетом 2:1. Если учитывать только официальные матчи, история противостояния насчитывает семь встреч, завершившихся семью победами команды из Санкт-Петербурга.

Перед 12-м туром «Зенит» занимает второе место в чемпионате России с 24 очками после 11 матчей. У петербуржцев восемь побед и три поражения. Махачкалинцы набрали 13 очков: четыре выигрыша, одна ничья и шесть поражений.

В прошлом туре «Зенит» дома победил «Ахмат» со счетом 3:2. Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном» — 1:1. Воскресная встреча состоится на «Газпром Арене», начало — в 18.30 мск.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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