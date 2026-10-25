Махачкалинское «Динамо» может впервые набрать очки в РПЛ против «Зенита»

Махачкалинское «Динамо» 25 октября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ. Для гостей ничья или победа станет первым случаем, когда им удастся набрать очки в чемпионате России в противостоянии с петербургским клубом.

Команды провели четыре очных матча в РПЛ, и во всех победил «Зенит». Согласно статистике личных встреч, общий счет этих игр — 8:1 в пользу петербуржцев. В сезоне-2024/25 сине-бело-голубые выиграли 2:1 и 1:0, а в сезоне-2025/26 — 4:0 и 1:0.

В текущем календарном году соперники также встретились в Кубке России. 14 октября «Зенит» победил в гостях со счетом 2:1. Если учитывать только официальные матчи, история противостояния насчитывает семь встреч, завершившихся семью победами команды из Санкт-Петербурга.

Перед 12-м туром «Зенит» занимает второе место в чемпионате России с 24 очками после 11 матчей. У петербуржцев восемь побед и три поражения. Махачкалинцы набрали 13 очков: четыре выигрыша, одна ничья и шесть поражений.

В прошлом туре «Зенит» дома победил «Ахмат» со счетом 3:2. Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном» — 1:1. Воскресная встреча состоится на «Газпром Арене», начало — в 18.30 мск.