Бальбуэна: «Верю, что «Динамо» в АПЛ было бы в топ-5»

Капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна предположил, на какое место в турнирной таблице АПЛ претендовала бы его команда.

— Как думаете, на каком месте «Динамо» было бы в АПЛ?

— Хм... Даже не знаю, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Может, в топ-5?

— Верю в это.

По итогам пяти туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. 26 августа бело-голубые встретятся с «Рубином». Матч пройдет в 17.30 по московскому времени.