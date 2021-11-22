Защитник «Динамо» Бальбуэна прокомментировал разгромную победу над тульским «Арсеналом»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу московской команды в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (5:1).

«Разгромная победа? С «Арсеналом» у нас было много моментов, которые мы забивали. Будем работать в таком же темпе дальше. Нам нужно усердно работать, чтобы радовать наших болельщиков», — сказал Бальбуэна «СЭ».

Благодаря победе «Динамо» с 29 очками в 15 матчах поднялось на второе место в турнирной таблице, опередив «Сочи». «Арсенал» же занимает 14-ю строчку с 13 очками в 15 играх.