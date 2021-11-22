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Защитник «Динамо» Бальбуэна прокомментировал разгромную победу над тульским «Арсеналом»

11:01
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу московской команды в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (5:1).

«Разгромная победа? С «Арсеналом» у нас было много моментов, которые мы забивали. Будем работать в таком же темпе дальше. Нам нужно усердно работать, чтобы радовать наших болельщиков», — сказал Бальбуэна «СЭ».

Благодаря победе «Динамо» с 29 очками в 15 матчах поднялось на второе место в турнирной таблице, опередив «Сочи». «Арсенал» же занимает 14-ю строчку с 13 очками в 15 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
5:1
Арсенал Т
Голы
Шиманьски, 15 (1:0), Бальбуэна, 22 (2:0), Грулев, 25 (3:0), Грулев, 27 (4:0), Захарян, 60 (5:0), Хлусевич, 86 (5:1)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Варела, 66 ) Бальбуэна Скопинцев Ордец Моро Грулев (Нжи, 66 ) Макаров (Галкин, 82 ) Шиманьски Фомин (Гладышев, 83 ) Тюкавин (Захарян, 46 )
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников Беляев (Степанов, 46) Чаушич (Гулиев, 46) Кангва Костадинов Хлусевич Кангва (Марков, 66) Луценко (Ткачев, 46)
Предупреждения
Бальбуэна 74, Макаров 82  -  Костадинов 7, Радакович 58, Кангва 90
Судьи
Виталий Мешков (Дмитров) Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) Андрей Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Лунев (Новосибирск)

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Артем Бухаев все материалы автора

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