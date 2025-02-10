Балахнин прокомментировал возможный уход Карпина из «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал возможный уход Валерия Карпина из клуба.

«Однозначно уход Карпина будет потерей для «Ростова». Но не критично. На протяжении некоторого времени мы видели, что и когда Курбан Бердыев уходил, команда не умирала. И еще были тренеры, которые уходили, и команда все равно оставалась», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В октябре 2024 года Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом. 56-летний специалист тренирует клуб с декабря 2017 года.

После 18 туров «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.