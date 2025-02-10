Источник: Николич убедил Алеррандро перейти в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич уговорил нападающего «Брагантино» Алеррандро перейти в российский клуб, сообщает RTI.

По данным источника, после общения со специалистом бразилец стал рассматривать вариант с переходом в ЦСКА как важный шаг в карьере.

Ранее агент игрока Карлос Майнберг подтвердил, что 25-летний форвард успешно прошел медосмотр в ЦСКА.

Алеррандро выступает за «Брагантино» с января 2020 года. Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4 миллиона евро.