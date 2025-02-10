Источник: трансфер Саласара из «Браги» в «Зенит» сорвался

«Брага» приняла решение прекратить переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника клуба Родриго Саласара, сообщает O Jogo.

По данным источника, руководство португальского клуба решило отменить трансфер из-за опасений, связанных с банковскими гарантиями. 25-летний футболист возвращается в расположение «Браги».

Ранее в Португалии сообщили «СЭ», что клуб до сих пор не получил гарантий от «Зенита» по оплате трансфера игрока.

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 8 результативных передач.