Балахнин: «Впечатляет игра Кордобы, он один из лучших в нашей лиге»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что его впечатляет игра нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Безусловно. Он — один из лучших в нашей лиге. Кордоба все время цепляется за мячи и забивает, что самое главное. Для команды-лидера это характерно, что в рядах есть такой форвард. У «Зенит» были Дзюба, Малком. Они много забивали и тащили команду за собой. Сейчас в «Краснодаре» есть Кордоба, который выполняет такие функции», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний Кордоба провел 14 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Колумбийский футболист выступает за «быков» с 2021 года. Его контракт с российской командой рассчитан до июня 2025-го.