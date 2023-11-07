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Сегодня, 17:22

Балахнин: «Впечатляет игра Кордобы, он один из лучших в нашей лиге»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что его впечатляет игра нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Безусловно. Он — один из лучших в нашей лиге. Кордоба все время цепляется за мячи и забивает, что самое главное. Для команды-лидера это характерно, что в рядах есть такой форвард. У «Зенит» были Дзюба, Малком. Они много забивали и тащили команду за собой. Сейчас в «Краснодаре» есть Кордоба, который выполняет такие функции», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний Кордоба провел 14 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Колумбийский футболист выступает за «быков» с 2021 года. Его контракт с российской командой рассчитан до июня 2025-го.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005435419_balahnin_vpechatlyaet_igra_kordobyi_kotoryiy_vse_vremya_ceplyaetsya_za_myachi_i_zabivaet
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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