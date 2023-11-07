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Сегодня, 17:29

Щербаченко: «Если ЦСКА не ввяжется в борьбу за первое-второе места, то все равно не отпустит далеко лидеров»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Щербаченко высказался о турнирных перспективах ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

«ЦСКА в силу обстоятельств и так уже сильно завис в плане результатов и набора очков. Но Федотов — системный тренер, у него очень хороший штаб. Даже те игроки, которые не являются сегодня безапелляционными футболистами основного состава, под его руководством прибавляют и набираются опыта. Плюс еще группа игроков выздоровела, и это тоже играет свою роль в том, что игра ЦСКА становится более основательной и стабильной. Если армейцы и не ввяжутся в борьбу за первое-второе места, то все равно не отпустят далеко лидеров таблицы. Потом зимой возможны определенные приобретения и улучшение игры за счет новичков. Весна расставит все по своим местам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Первое место — у «Краснодара» (31), второе — у «Зенита» (29).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005435386_scherbachenko_fedotov_umelo_upravlyaet_igroy_cska_ne_otpustit_liderov_daleko
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Федор Щербаченко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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