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Сегодня, 14:48

Балахнин объяснил интерес «Спартака» к полузащитнику «Ростова» Глебову

Алина Савинова
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Футболист "Ростова" Данил Глебов.
Данил Глебов празднует гол в ворота &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику ростовской команды Данилу Глебову.

«Ничего странного в интересе «Спартака» не вижу. Глебов — сильный футболист, который выполняет на поле большой объем работы. Сейчас очень тяжело найти зрелого и качественного футболиста с российским паспортом. Есть много перспективных игроков. Глебов уже хорошо себя зарекомендовал. Но, на мой взгляд, сумма, которую требует «Ростов», несколько завышена», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего футболиста 6-7 миллионов евро, а ростовчане хотят выручить от его продажи на 3 миллиона больше.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/balakhnin-obyasnil-interes-spartaka-k-glebovu-
Данил Глебов
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Сергей Балахнин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
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Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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 26 1 4
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