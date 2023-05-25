Дмитрий Тихий: «Пока нет решения по моему будущему»

Защитник Дмитрий Тихий прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое будущее.

«Я продолжаю тренироваться с «Нижним Новгородом». Но пока никаких контрактов с клубом у меня не подписано. Пока нет решения по моему будущему», — сказал Тихий «СЭ».

Ранее 30-летний российский футболист сообщил, что после расторжения контракта с «Химками» тренируется вместе с «Пари НН». Тихий покинул подмосковный клуб в марте 2023-го.

В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за «Химки» и не отметился результативными действиями.