Акелькин — о фильме про Черенкова: «Невозможно снять хорошее кино, основываясь только на хронологии событий»

Режиссер Николай Акелькин рассказал подробности фильма про бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.

«Невозможно снять хороший фильм, основываясь только на хронологии событий из жизни персонажа. Поэтому для нас самое главное — передать характер Федора Федоровича, уникальность его личности. Там будут и какие-то драматургические моменты, где мы размышляли в ключе: «А могло ли это быть?» Многие из тех, кто читал сценарий, обращали внимание на эти моменты и говорили: «А мы не знали, что так было!» Про один момент человек вообще сказал: «Да, я слышал эту историю, это было», хотя речь шла о художественном вымысле», — приводит «Спорт День за Днем» слова Акелькина.

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Федя, народный футболист» начнутся в июле, а завершатся в сентябре.

Черенков скончался в 2014 году. Он является трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.