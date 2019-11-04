Бакаев считает, что Мирзов еще принесет пользу «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. 23-летний хавбек пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

— Первый тайм был сложным, второй понравился, были моменты, чуть-чуть не повезло, — сказал Бакаев в эфире «Арена Live» на Youtube-канале красно-белых. — Почему не забили? Было много 100-процентных моментов, долго не выходили из штрафной площади Тулы. Надо еще больше выкладываться на тренировках, быть стабильными.

Мирзов? Второй тайм он очень хорошо провел. Опасные моменты появлялись после его действий. Резиуан будет прибавлять и еще принесет много пользы «Спартаку».

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