Бакаев с передачи Соболева вывел «Спартак» вперед в матче с «Динамо»

«Спартак» открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Динамо». На 29-й миунте с передачи Александра Соболева отличился Зелимхан Бакаев.

Зелимхан Бакаев воспользовался передачей Соболева, переиграл защитника и хлёстко пробил в нижний угол ворот бело-голубых.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Gij0Qdkyn2 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020