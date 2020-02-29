Бакаев с передачи Соболева вывел «Спартак» вперед в матче с «Динамо»
17:06
«Спартак» открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Динамо». На 29-й миунте с передачи Александра Соболева отличился Зелимхан Бакаев.
Зелимхан Бакаев воспользовался передачей Соболева, переиграл защитника и хлёстко пробил в нижний угол ворот бело-голубых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи