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Бакаев с передачи Соболева вывел «Спартак» вперед в матче с «Динамо»

17:06
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«Спартак» открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Динамо». На 29-й миунте с передачи Александра Соболева отличился Зелимхан Бакаев.

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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