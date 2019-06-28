Бабурин считает, что аренда в "Рубин" пошла ему на пользу

Голкипер "Зенита" Егор Бабурин - о выступлении за "Рубин", где он играл на правах аренды.

- Если говорить о футболе, то поездка в "Рубин" — это ценный опыт, - цитирует Бабурина официальный сайт "Зенита". - С каждым днем все больше понимаю, что такой шаг пошел только на пользу. Посмотрел на футбол с другой стороны, с другой командой. Смело могу сказать, что получал удовольствие от жизни и работы в Казани. Если бы сыграл больше, то поставил бы "пять с двумя плюсами".

В прошедшем сезоне 25-летний Егор Бабурин провел девять матчей за "Рубин", пропустил восемь мячей и четыре раза отыграл "на ноль".

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