Бабурин избежал серьезной травмы в матче со «Спартаком»
15:41
Голкипер «Ростова» Егор Бабурин вскоре вернется в общую группу после травмы в матче со «Спартаком» (1:2) на Кубок Париматч-Премьер. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что Бабурину удалось избежать серьезной травмы. У голкипера было выявлено повреждение, однако уже в ближайшее время он сможет вернуться в общую группу.
26-летний вратарь в текущем сезоне провел 12 матчей за «Ростов», пропустил 18 мячей и трижды отыграл «на ноль».
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