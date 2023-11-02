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Сегодня, 09:30

Бабич — о матче с «Факелом»: «Могу не согласиться с арбитром, но это не изменит моего удаления»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Я могу согласиться или не согласиться с арбитром, но это не изменит моего удаления. Мне трудно описать этот момент. Это все было в динамике. Конечно, я разочарован, что не смогу помочь команде с «Локомотивом». Я хочу играть и побеждать, именно поэтому я здесь», — сказал Бабич «СЭ».

Бабич получил вторую желтую карточку на 70-й минуте матча с «Факелом».

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Срджан Бабич
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Промес рассчитывает сыграть против «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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