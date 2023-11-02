Бабич — о матче с «Факелом»: «Могу не согласиться с арбитром, но это не изменит моего удаления»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Я могу согласиться или не согласиться с арбитром, но это не изменит моего удаления. Мне трудно описать этот момент. Это все было в динамике. Конечно, я разочарован, что не смогу помочь команде с «Локомотивом». Я хочу играть и побеждать, именно поэтому я здесь», — сказал Бабич «СЭ».

Бабич получил вторую желтую карточку на 70-й минуте матча с «Факелом».

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2)