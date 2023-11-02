Промес рассчитывает сыграть против «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил «СЭ», что надеется сыграть в дерби против «Локомотива» в 14-м туре РПЛ. Встреча пройдет на стадионе железнодорожников в Черкизове в воскресенье, 5 ноября.

— Чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу сыграть в дерби с «Локомотивом», — сказал Промес после матча с «Краснодаром».

Промес получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН», из-за чего был заменен в перерыве встречи. Футболист пропустил игры с «Факелом» (0:2) в Воронеже в рамках 13-го тура чемпионата и с «Краснодаром» (2:3) дома в шестом туре группового этапа Кубка России.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.