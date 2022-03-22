Бабаев заявил, что РПЛ не стоит торопиться с решением вопроса о расширении лиги
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном расширении РПЛ.
— Олег Яровинский в интервью «СЭ» заявил, что уже нарушен спортивный принцип.
— Я бы не хотел вступать в полемику, у меня немного другая точка зрения. Считаю, что спортивный принцип будет ещё больше нарушен, если отказаться от правил, которые были обговорены на берегу. Я не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ. Не стоит торопиться сейчас. Даже, например, расширение. Да, звучит логично. Но если удасться вернуть еврокубки, то что делать дальше? Сокращать чемпионат опять?
Также функционер добавил, что красно-синие в данный момент платят зарплату футболистам в рублях.
«Схема с деньгами через Казахстан недействительна. Мы платим в рублях. Будем следить за ситуацией», — отметил Бабаев.
Общее собрание РПЛ проходит сегодня, 22 марта. Ранее сообщалось, что во время заседания будет рассматриваться вопрос о возможном расширении лиги с 16 до 18 команд.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7