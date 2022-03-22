Бабаев заявил, что РПЛ не стоит торопиться с решением вопроса о расширении лиги

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

— Олег Яровинский в интервью «СЭ» заявил, что уже нарушен спортивный принцип.

— Я бы не хотел вступать в полемику, у меня немного другая точка зрения. Считаю, что спортивный принцип будет ещё больше нарушен, если отказаться от правил, которые были обговорены на берегу. Я не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ. Не стоит торопиться сейчас. Даже, например, расширение. Да, звучит логично. Но если удасться вернуть еврокубки, то что делать дальше? Сокращать чемпионат опять?

Также функционер добавил, что красно-синие в данный момент платят зарплату футболистам в рублях.

«Схема с деньгами через Казахстан недействительна. Мы платим в рублях. Будем следить за ситуацией», — отметил Бабаев.

Общее собрание РПЛ проходит сегодня, 22 марта. Ранее сообщалось, что во время заседания будет рассматриваться вопрос о возможном расширении лиги с 16 до 18 команд.