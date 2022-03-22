Бабаев заявил, что легионеры обещали вернуться в клуб после матчей сборных

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что иностранные футболисты команды пообещали вернуться в Россию после матчей сборных.

— Как быть клубам, у которых уехали иностранцы?

— Это существенное изменение по раскладу сил. Но если мы нарушим алгоритм проведения соревнования, то будет ещё большая проблема в следующем сезоне. Легионеры могут уезжать и из московских клубов. Пока сохраняется надежда, что все вернётся на круги своя.

— Почему у ЦСКА получается сохранить легионеров, а у других команд нет?

— Не очень бы хотелось говорить за коллег. Есть много нюансов. Например, логистическая ситуация. Большие сложности в Ростове и Краснодаре. Я уверен, что клубы общались с футболистами.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Футболисты и тренеры могут воспользоваться этим правом до 7 апреля включительно.

Сегодня, 22 марта проходит общее собрание РПЛ. Ранее сообщалось, что во время заседания будет рассматриваться вопрос о возможном расширении лиги с 16 до 18 команд.