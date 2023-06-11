Бабаев: «Думаю, что Мойзес останется в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» высказался о будущем защитника армейцев Мойзеса.

«Общаемся со стороной Мойзеса. Думаю, что он останется. Все должно быть нормально», — сказал Бабаев «СЭ».

28-летний защитник выступает за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». В минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.