Бабаев: «Думаю, что Мойзес останется в ЦСКА»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» высказался о будущем защитника армейцев Мойзеса.
«Общаемся со стороной Мойзеса. Думаю, что он останется. Все должно быть нормально», — сказал Бабаев «СЭ».
28-летний защитник выступает за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». В минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
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|
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|15
|9
|6
|60-38
|54
|
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|30
|15
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|
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|15
|5
|10
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|50
|
6
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|
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|
9
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|
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|30
|8
|8
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|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
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|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
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30 тур
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
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Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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