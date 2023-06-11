Сперцян отреагировал на слухи об интересе «Аякса»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Аякс».

«Переход в «Аякс»? Мне об этом ничего не известно. Я готовился к финальной игре», — сказал Сперцян.

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна.